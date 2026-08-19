Da Lecce: blitz milanese per Fadera del Como

19/08/2026 | 10:45:46

Il Lecce cerca di recuperare terreno sul mercato. E come riportato da Pianeta Lecce tre ore fa è in corso un blitz milanese del direttore sportivo Trinchera per l’esterno offensivo Fadera. Un nome che era emersi già diversi giorni fa, nel frattempo Fadera ha partecipato alle ultime amichevoli del Como, adesso Trinchera prova a stringere per migliorare un organico che ha bisogno di rinforzi. Fadera ha un’altra opportunità in Italia e qualche proposta dall’estero, ma il Lecce ci prova.

Foto: Instagram Como