Da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” è un attimo: sarà il fuso

27/06/2026 | 19:30:18

Almeno la decenza di non prendere in giro la gente. Secondo alcune narrazioni, l’Inter due giorni fa e all’improvviso avrebbe rinunciato all’assalto (mai programmato) per Nico Paz semplicemente perché il Como a sorpresa (?) ha deciso di trattenerlo almeno per un’altra stagione. Noi ci eravamo limitati a dire: è difficile, si tratta di una spesa consistente, ma intanto aspettiamo che il Como decida. Invece ci sono contributi video che passano da “Inter, via a Nico Paz” a “Paz resta al Como” in un nano secondo e magari nel cuore della notte, ci vuole schiena. Applausi. Una storia che assomiglia a quella di oltre due anni fa (aprile 2024): da Felipe Anderson alla Juventus a Felipe Anderson al Palmeiras in un attimo: anche quella volta il fuso, forse. Capiamo il rimorchio su Kolo Muani, Lucumí eccetera. Comprendiamo, con grande tenerezza, la frase “ve l’avevamo raccontato un mese fa” su Tizio o Caio per giustificare un netto ritardo, citando tempistiche inesistenti. Ma forse, senza forse, su Nico Paz sarebbe stato meglio non andare a caccia di visualizzazioni per poi passare in un baleno sulla corsia opposta dell’autostrada: stavi transitando dalle parti del Brennero, poche ore dopo ti sei ritrovato – chissà come – a Taormina…

foto sito como