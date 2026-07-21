Da Cunha: “E’ un sogno giocare la Champions da capitano. Il rinnovo? A breve”

21/07/2026 | 11:20:31

Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha parlato ai canali ufficiali del club brianzolo.

Le sue parole: “Pensando a quando sono arrivato, oggi tutto è molto diverso. Era un calcio diverso in Serie B: quando penso che quest’anno giocherò la Champions da capitano sono molto felice. Se qualcuno me l’avesse detto anni fa, gli avrei dato del pazzo. All’inno della Champions ci ho pensato, sì, tra poco lo ascolteremo e sarà bellissimo. Crediamo tanto nel lavoro che facciamo, ma vogliamo di più, non siamo mai contenti”.

Il rinnovo? “Non è ancora ufficiale, ma arriverà presto, sono felice ma dobbiamo ancora aspettare”.

Foto: X Como