Cuti Romero: “Vedo Alvarez molto coinvolto e questo mi rende felice. Simeone mi ha chiesto di essere un leader”

20/08/2026 | 17:00:33

Cuti Romero è stato presentato quest’oggi all’Auditorium dello Stadio Metropolitano Riyadh Air come nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il centrale argentino vestirà la numero 21.

Sui tifosi colchoneros: “Ho affrontato l’Atletico Madrid alcune volte e si vede il sostegno della gente. Ecco perché non vedo l’ora di competere con i miei compagni di squadra e spero di essere all’altezza delle aspettative. Sono grato per lo sforzo che il club ha fatto per portarmi via e ripagare la fiducia che mi hanno riservato. Voglio lasciare il mio nome nella storia del club e l’unico modo è vincere.”

Su Julian Alvarez: “Lo vedo molto bene. Lo vedo come sempre, un ragazzo che vuole continuare a segnare, che vuole intrattenere la gente… Lo vedo molto coinvolto e questo mi rende molto felice”.

Su Simeone: “Mi ha chiesto di essere un leader in campo, di aiutare i miei compagni di squadra. Che mi sento parte di questa famiglia. Mi sentirò a mio agio”.

Sulla scelta dell’Atletico: “È stata una sfida che è rimasta nella mia carriera. Volevo giocare nei tre campionati più importanti d’Europa e sono vicino a realizzarlo. La scorsa stagione non è successo per motivi della vita, ma sono molto entusiasta. Voglio prepararmi a stare presto con i miei compagni”.

Sulla fame di trofei: “Voi volete sempre vincere. Non c’è nessun giocatore all’Atletico che la pensi diversamente. Dobbiamo procedere passo dopo passo ma sempre con la mentalità di vincere. Il capitano ha parlato ieri e ha trasmesso quel messaggio fin dal primo giorno. Speriamo di conquistare un titolo questa stagione”.

Foto: Sito Atletico Madrid