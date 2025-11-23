Cuesta: “Vittoria meritata, ma vanno migliorate tante cose”

23/11/2025 | 15:10:00

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Per aumentare la probabilità di vincere vogliamo giocare bene, difendendo bene, rimanendo compatto, gestendo le seconde palle e anche il possesso quando hai tu la palla. Abbiamo fatto un’ottima gara, molto seria, concentrati. Questo è uno dei punti di forza della nostra squadra. Abbiamo fatto bene anche davanti visto che abbiamo tirato molto, la vittoria è migliorata, anche se dobbiamo migliorare tante cose”.

Foto: sito Parma