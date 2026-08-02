Cuesta: “Suzuki è un nostro giocatore. Vogliamo migliorarci, con il club siamo allineati”

02/08/2026 | 20:20:22

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato a Sky Sport anche di mercato: “Suzuki? L’unica certezza che ho oggi è che Suzuki è un nostro giocatore. Io parlo di certezze, di ipotesi ce ne sono tante nel calcio. Siamo molto allineati con la società sulle strategie, quello che faremo sarà essere sempre disciplinati. E anche io lo sono nella mia comunicazione. Vogliamo migliorare ed essere più completi, più versatili. L’obiettivo è mantenere le basi che ci hanno portato risultati positivi l’anno scorso, ma anche andare ad aggiungere qualcosa, sperando che questo ci aiuti a vincere che è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Cuesta