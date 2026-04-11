Cuesta: “Pellegrino assenza importante. Ondrejka in dubbio. Rientrano Almqvist e Troilo”

11/04/2026 | 13:22:19

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Giocatori che rientrano sono Almqvist e Troilo, che è disponibile. Abbiamo un dubbio su Ondrejka, ha avuto qualche fastidio e non sappiamo se sarà a disposizione”.

Sull’assenza di Pellegrino? “Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un’ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi”.

Cosa vuole dire ai tifosi? “Noi di ogni esperienza proviamo a imparare. Questo gruppo cerca sempre di andare oltre e migliorare. L’ultima al Tardini è stato un momento brutto, il pubblico ha condiviso la sua opinione e noi abbiamo analizzato tutto per migliorare. A volte non siamo all’altezza ma non perché non vogliamo rappresentare il Parma al miglior modo. Domani è l’occasione di fare una grande prestazione e dare tutto. I tifosi vengono al Tardini con tanta voglia di aiutarci”.

Come si affronta questo Napoli così in forma? “Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all’andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco, alzando la qualità del gioco offensivo. Questo ci aiuterebbe a concedere meno e fare male al Napoli”.

Cosa piacerebbe fare a Cuesta? “Io quello che voglio è evolvere me e la squadra. Dobbiamo sentirci forti in quello che siamo forti ma anche evolverci. C’è stata un’evoluzione nel corso della stagione e anche nelle ultime prestazioni. Mi piacerebbe essere una squadra completa, che riesce a difendere molto bene sempre, che sfrutta le situazioni di costruzione dal basso e attaccare gli spazi aperti, anche attaccando negli spazi stretti quando gli avversari vanno in blocco basso. Mi piace avere soluzioni per affrontare tutte le situazioni. Siamo sempre in ricerca costante di evoluzione”.

Ripartirebbe da Cuesta se fosse un dirigente del Parma? “So che sono veramente privilegiato di essere dove sono e sono felice di lavorare con tutti quelli che sono presenti. So anche che manca moltissimo alla fine e dobbiamo solo pensare al presente”.

Si può fermare il Napoli due volte con la stessa strategia? “Si può anche battere! Noi cerchiamo di vincere ogni partita. Vogliamo fare una prestazione con consapevolezza, coraggio e personalità, andando a fare il massimo possibile. Poi non sai mai cosa ti porta al calcio, il risultato dipende da episodi particolari. Noi dobbiamo essere bravi a leggere la partita e indirizzarla dalla nostra parte”.

Sull’attacco: Elphege manterrebbe lo stesso assetto. O si pensa a un attacco più leggero? Le piace il falso nove? “Mi piace giocare con undici giocatori veri e domani giocheremo con undici giocatori veri. Alla fine le caratteristiche del centravanti possono essere diverse. Mi piace il falso nove? Sì. Mi piace un giocatore con altre caratteristiche? Sì. Per fortuna abbiamo diversità di scelte, siamo riusciti a fare cose diverse nel corso della stagione grazie a questa diversità”.

Foto: sito Parma