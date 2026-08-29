Cuesta: “Mercato? Il club ha un’idea chiara, vogliamo migliorare. Puntiamo molto su Romero”

29/08/2026 | 23:22:17

Carlos Cuesta ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: “Dopo il loro gol abbiamo reagito bene, creando pericoli e occasioni. Ci sono state situazioni dove non abbiamo letto bene, però siamo rimasti in partita fino alla fine, peccato per l’errore sul 2-0. Fa parte del gioco e proveremo a migliorare in vista della partita di Coppa Italia e del Monza. I passi in avanti sono buoni ma non bastano. Romero è un giocatore su cui puntiamo molto, arriva dall’Argentina. Non giocava da maggio, è un investimento della società. Si sta inserendo. È dinamico, vive per il gol, può far male in area. Oggi poteva cambiare la partita, Vicario è stato straordinario. Volevamo vincere, ci sono degli aspetti positivi: è un percorso appena iniziato. La squadra è diversa dallo scorso anno, ma qui abbiamo perso di nuovo 2-0. Dobbiamo lavorare per vincere. Il club ha un’idea chiara. Io non parlo di mercato, parlo della partita. La nostra intenzione è migliorare: in tutti gli aspetti cercheremo di farlo sia in campo sia sul mercato”.

Foto: Instagram Cuesta