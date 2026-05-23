Cuesta: “La stagione mi ha insegnato tanto. Speriamo di finirla al meglio”

23/05/2026 | 17:59:18

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Speriamo di finire la stagione ancora meglio. Dobbiamo focalizzarci su tutto quello che dipende da noi. Sarebbe bellissimo finire con una vittoria davanti ai nostri tifosi. A titolo personale ho imparato tanto, è stata una grande esperienza di vita. Sono privilegiato per le persone che mi sono state accanto e per i tifosi, oltre al supporto della società e ai giocatori che sono stati sempre lì con grande voglia, altrimenti non avremmo avuto questi risultati”.

Come si bilancia il clima da ultima giornata con la volontà di fare ancora punti? “Come approcciamo sempre. Tu hai un obiettivo e ti trovi tutte le varie situazioni, come il caldo e gli infortuni. Non ci sono alibi ma solo la mentalità giusta. Proviamo a prepararci al meglio. Non dipende da noi direttamente, perché l’avversario gioca ed è di grande qualità. Noi vogliamo concentrarci sul farlo diventare realtà”.

Sassuolo rivelazione della stagione. Domani ultima partita al Tardini: ci sono le stesse motivazioni? “Ci sono ancora di più. Abbiamo la possibilità di chiudere la stagione con una vittoria. Speriamo di chiudere alla grande la stagione. Abbiamo avuto difficoltà ma vogliamo ancora crescere, non ci accontentiamo”.

Foto: sito Parma