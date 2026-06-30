Cubarsi: “Sto cercando di migliorare costantemente. Dobbiamo concentrarci su noi stessi ed essere fiduciosi che le cose andranno bene”

30/06/2026 | 15:54:45

Il difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola Pau Cubarsi, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Quale vantaggio offre avere Laporte al mio fianco? Soprattutto, l’esperienza. Essere in grado di concentrarsi costantemente. Lui mi aiuta e mi dà istruzioni. Anch’io cerco di aiutarlo il più possibile, ma l’esperienza per me è un po’ più importante. Se mi sento ancora di più un leader in questi Mondiali? Sì, sto cercando di migliorare costantemente, sto cercando di assumermi maggiori responsabilità nel team e sì, mi sento sempre più un leader. L’atmosfera nello spogliatoio in vista della partita con l’Austria? Abbiamo fiducia in noi stessi . La partita contro l’Uruguay è stata una battaglia, ma ci ha anche dato la fiducia di sapere come competere, di avere quello spirito combattivo dentro di noi, e penso che questo sia importante per un Mondiale. Il pessimismo nell’ambiente nonostante i risultati? Quando hai avuto due anni spettacolari, sei sotto i riflettori. Tutti osserveranno come giochi, analizzando ogni minimo dettaglio. Dobbiamo concentrarci su noi stessi ed essere fiduciosi che le cose andranno bene. L’inizio della Coppa del Mondo non è facile e bisogna sempre spronarsi al massimo”.

Foto: Instagram Barcellona