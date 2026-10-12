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Cubarsi: “Real Madrid? Non mi interessano le lamentele verso gli arbitri. Pallone d’Oro? Lo merita Yamal, ma anch’io potrei essere in corsa”

12/10/2026 | 18:30:27

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Pau Cubarsi, alla vigilia della sfida contro il Galatasaray in Champions League, commenta in conferenza stampa la questione relativa al Pallone d’Oro e lo scontro con Osimhen.

Sull’età: “Ho 19 anni, sto iniziando, sto scoprendo tante cose nuove e sto acquisendo sempre più esperienza. Ma non prendo nemmeno questo come una scusa. Penso che l’età non sia importante: quando sono in campo, devo fare la stessa cosa di tutti gli altri, che ne abbia 19 o 34. Ed è quello che farò sempre: lavorare, essere me stesso, essere competitivo e cercare di dare il massimo per aiutare la squadra”.

Sul Pallone d’Oro: “Tutti sanno che Lamine è il miglior giocatore al mondo e che merita il Pallone d’Oro. Anch’io potrei essere in corsa grazie al Mondiale che ho disputato e alla mia stagione. Ma sono un po’ più discreto, e lui è molto più mediatico”.

Su Osimhen: “L’ho affrontato diversi anni fa, nella mia prima partita. Le cose sono cambiate per entrambi. Dovremo restare concentrati e prestare molta attenzione alle sue qualità offensive”.

Sulle lamentele del Real Madrid verso gli arbitri: “Non presto attenzione alle loro lamentele sugli arbitri. Mi concentro solo su ciò che possiamo fare noi e su ciò che possiamo dare ai nostri tifosi”.

Foto: Instagram Barcellona