Cubarsi: “Il pareggio con Capo Verde non deve abbatterci. Conosciamo il nostro valore”

19/06/2026 | 23:40:24

Il difensore del Barcellona e della Spagna, Pau Cubarsi, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale.

Le sue parole: “Contro Capo Verde non abbiamo disputato una grande partita, ma siamo motivati e determinati a conquistare la vittoria. Conosciamo il valore della squadra e dello staff. Dobbiamo continuare ad avere fiducia e mantenere la stessa mentalità. Serve maggiore intensità, dobbiamo muovere il pallone più velocemente. Se giocheremo con rapidità, faremo una grande partita”.

Sul possibile ritorno di Lamine Yamal dall’inizio: “Se sarà disponibile ci darà una mano importante, ma chiunque giocherà al suo posto saprà farsi trovare pronto. L’importante è che stia bene”.

Foto: Instagram Barcellona