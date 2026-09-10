Cuadrado torna in Colombia: sarà un nuovo giocatore dei Millonarios

10/09/2026 | 23:24:51

Juan Cuadrado torna in Colombia. L’ex Juventus, classe 1988, oggi svincolato, sarà un nuovo giocatore del Millonarios. Lo riporta César Augusto Londoño di El Pulso del Fútbol. Dopo aver vestito la maglia dell’Independiente Medellín tra il 2008 e il 2009, l’esterno ha trascorso 17 anni nel calcio europeo, in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta e Pisa.

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