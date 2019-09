Cuadrado: “Contento per il gol, peccato per il risultato. Comunque meglio ora che più avanti”

Juan Guillermo Cuadrado, duttile esterno della Juventus, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atletico ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento per il gol, penso che dobbiamo migliorare per essere una grande squadra che ci mette la testa. Ci sta sempre la rabbia a fine partita, vincendo 2-0 non siamo riusciti a portarla a casa. Peccato per il risultato, meglio comunque che sia successo ora e non più avanti”.

Foto: Champions League Twitter