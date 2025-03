CT Danimarca: “Isaksen? Con la Lazio sta facendo la differenza. Punto molto su di lui”

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, è impegnato con la Danimarca e questa sera sfiderà il Portogallo nel quarto di finale d’andata della Nations League. Intervenuto ai microfoni di TV 2 Sport, il CT Brian Riemer ha parlato dell’esterno della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di avere Isaksen a disposizione, è un giocatore che serve alla Nazionale danese. È sfacciato ed ha qualcosa in più nell’uno contro uno. Con la Lazio sta facendo la differenza. Fa gol assist e si muove alla grande senza palla, sta facendo un lavoro eccellente. Ha le qualità per essere in Nazionale, lo ha dimostrato contro la Spagna. Spero di poter puntare su di lui”.

Foto: sito Lazio