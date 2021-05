Crotone, il ds Ursino: “Simy e Messias hanno molto mercato in Italia”

Il ds del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato a Sky Sport in vista della prossima stagione che i calabresi dovranno affrontare in B: “Partiamo con dei buoni giocatori, ma dobbiamo parlare con loro. In serie B possono fare la differenza, l’anno prossimo sarà un’A2, dalla C sono arrivate squadre importanti. Sarà un torneo equilibrato, bisognerà fare una squadra competitiva. Col pubblico il Crotone avrebbe avuto un’altra classifica. Andiamo per step, come abbiamo fatto con Juric. Prima ti salvi, che è la cosa principale, poi vedremo cosa succederà. Anche il prossimo anno sarà così. Simy? Lo scorso anno ha avuto anche delle richieste dall’estero, ma il suo pallino era giocare nuovamente in serie A col Crotone. Quest’anno ci sono più richieste dall’Italia. Messias? Sono due giocatori che hanno molto mercato, può giocare in grandi squadre, qualsiasi osservatore può fare solo relazioni positive. Ha tutto, è un ragazzo straordinario. Simy ha avuto miglioramenti eccezionali”.

Foto: Sito Crotone