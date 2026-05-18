Croazia, i convocati di Dalic per il Mondiale: ci sono 4 calciatori della Serie A
18/05/2026 | 21:14:19
La Croazia ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale. Ci sono 4 giocatori che arrivano dalla nostra Serie A.
La lista:
Portieri: Dominik Livaković (Dinamo Zagabria), Dominik Kotarski (Copenaghen), Ivor Pandur (Hull City).
Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Amburgo).
Centrocampisti: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augusta), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Attaccanti: Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Friburgo).
Riserve (Pre-convocati): Lovro Majer (Wolfsburg), Franjo Ivanović (Benfica), Dion Drena Beljo (Dinamo Zagabria), Ivan Smolčić (Como), Karlo Letica (Losanna), Adrian Segečić (Portsmouth), Luka Stojković (Dinamo Zagabria).
Foto: Instagram Dalic