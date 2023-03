Criteri, data e orario del sorteggio dei quarti e semifinali di Champions League

Con le qualificazioni di Napoli e Real Madrid si è concluso il quadro dei quarti di finale di Champions. Le migliori otto d’Europa sono: Benfica, Chelsea, Bayern, Milan, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid. Il prossimo sorteggio di UEFA Champions League sarà il sorteggio finale e decreterà sì gli accoppiamenti per i quarti di finale, ma anche le successive gare in tabellone per chi passerà il turno. Il sorteggio, come consuetudine, si svolgerà a Nyon, in Svizzera, nella giornata di venerdì 17 marzo alle ore 12. Un sorteggio che non vede restrizioni particolari. Infatti, non sono previste teste di serie e potranno affrontarsi tra loro anche squadre della stessa federazione o squadre già incontrate nella fase a gironi. Di seguito le date dei quarti e delle semifinali.

Squadre qualificate ai quarti: Benfica, Chelsea, Bayern, Milan, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid

Quarti di finale

Gare di andata: 11-12 aprile 2023

Gare di ritorno: 18-19 aprile 2023

Semifinali

Gare di andata: 9-10 maggio 2023

Gare di ritorno: 16-17 maggio 2023

Foto: Champions League Twitter