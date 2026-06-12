Cristiano Ronaldo: “Pronto per il Mondiale. Fisicamente sto bene, gioco per vincere”

12/06/2026 | 18:45:28

Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo, ha parlato in vista dell’esordio ai Mondiali, contro il Congo.

Le sue parole: “Fisicamente sto bene. Non avete visto le partite con l’Al Nassr? Affrontiamo questa competizione con grande speranza. La preparazione è stata intensa e impegnativa, ma abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo una generazione di grande qualità, capace di regalare molte soddisfazioni ai tifosi”. Quanto agli obiettivi, Ronaldo invita alla prudenza: “La cosa più importante è partire bene, affrontare una partita alla volta e cercare di chiudere il girone al primo posto. Bisogna vincere la prima, la seconda e la terza partita”.

Foto: Instagram Euro 2024