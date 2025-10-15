Cristiano Ronaldo: “Orgoglioso del traguardo unico raggiunto con il Portogallo, ora voglio la qualificazione ai Mondiali”

15/10/2025 | 18:19:23

Cristiano Ronaldo è intervenuto su X per commentare il nuovo record raggiunto con la maglia del Portogallo: “Non è un segreto che rappresentare la Nazionale significhi molto per me ed è per questo che sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo unico per il Portogallo. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Ci vediamo a novembre per finalizzare le qualificazioni ai Mondiali!”

Foto: Instagram Portogallo