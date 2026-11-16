Cristiano Ronaldo, la madre attacca Jorge Jesus: “È stato ingannato, ero contenta per la sconfitta”

16/11/2026 | 19:15:56

La polemica attorno all’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese continua ad alimentare il dibattito. Questa volta a intervenire è stata Dolores Aveiro, madre del fuoriclasse dell’Al Nassr, che ha puntato il dito contro il commissario tecnico Jorge Jesus e contro il trattamento riservato al figlio durante l’ultima esperienza con il Portogallo. Parole molto dure, arrivate dopo la sconfitta per 4-1 contro la Danimarca. Dolores Aveiro non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto: “Certo che Cristiano Ronaldo è rimasto triste, lo hanno ingannato e anche io sono triste. In nazionale non è stato rispettato, nemmeno dai suoi compagni”. La madre del campione portoghese ha poi commentato senza mezzi termini il risultato dell’ultima partita: “La sconfitta contro la Danimarca era meritata, ero contenta”. Nel mirino anche la scelta di celebrare Cristiano Ronaldo senza la sua presenza in campo. Durante la gara, i giocatori portoghesi sono scesi sul terreno di gioco con il numero 7 sulle maglie, rendendo omaggio alla carriera del loro ex capitano. Un gesto che, secondo Dolores Aveiro, avrebbe dovuto coinvolgere direttamente il figlio: “L’omaggio doveva essere fatto con lui, non senza di lui. Avrà una celebrazione allo Sporting, lì gli danno valore”.

Foto: instagram Ronaldo