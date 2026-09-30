Cristiano Ronaldo: “Ho lasciato il ritiro del Portogallo, presto saprete tutta la verità”

30/09/2026 | 21:36:26

Cristiano Ronaldo conferma di aver lasciato il ritiro del Portogallo, il suo messaggio sui social: “Dopo la conferenza stampa dell’allenatore della squadra nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federazione Calcistica Portoghese, ho deciso di lasciare il campo della squadra nazionale. A tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni”.

foto x ronaldo