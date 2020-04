Cristian Rodriguez sul futuro di Cavani: “Boca? Se torna in Sud America, viene solo al Peñarol”

Cristian Rodriguez, ex centrocampista di Atletico Madrid e Parma attualmente al Peñarol, ha parlato a FM Radio Sol del futuro di Edinson Cavani che potrebbe trasferirsi al Boca Juniors: “Sono l’unico che può dire che se viene da queste parti e torna in Sud America, lo farà solo per venire al Peñarol con me. Questa è l’unica cosa che ho da dire, poi possono dire quello che vogliono e persino chiedere a lui. Ho la sua autorizzazione per dirlo”.