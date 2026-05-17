Cristante: “Un onore rappresentare questa maglia. Per la Champions dipende solo da noi? Ce la siamo meritata questa chance”

17/05/2026 | 15:22:41

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Come abbiamo vissuto la settimana? Un onore rappresentare questa maglia, città e tifosi. L’abbiamo preparata in campo, sapevamo di dover solo vincere. Siamo stati concentratissimi, lavorando solo sul campo: abbiamo fatto un’ottima gara. Per la Champions ora dipende solo da noi? Vuol dire tanto, ma ancora non abbiamo fatto nulla: manca una gara. Abbiamo fatto una grande stagione, ce la siamo meritata questa chance. Cosa ho provato per El Shaarawy? È un amico, siamo da tanto qui insieme. Vedere il tributo dello stadio è un piacere: se lo è meritato, è un grande ragazzo. Mi dispiace anche che non sarà con noi, ma lo ringraziamo”.

Foto: Instagram Cristante