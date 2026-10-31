Cristante: “Se continuiamo così possiamo restare in alto. A Manchester per vincere”

31/10/2026 | 21:00:00

Le parole di Cristante a Dazn: “Nella ripresa abbiamo subito due gol, dovevamo essere più concentrati ma comunque ci sono stati tre punti. Noi ci proviamo, ci sono tante partite e tante squadre forti. Se giochiamo così ci sono delle probabilità di restare in alto, il campionato non è facile ed è bello restarci dentro. Stiamo segnando tanto ed è importantissimo: se fai gol è la cosa più importante. Manchester? Nonostante le difficoltà, sarà comunque difficilissimo, proveremo a portarla a casa”.

foto x roma