Cristante: “Ho un fastidio al ginocchio, spero di recuperare il prima possibile”

06/10/2026 | 19:37:02

Bryan Cristante ha parlato durante un evento: “Ho questo fastidio al ginocchio. Vediamo chiaramente di recuperare il prima possibile. Speriamo per questo, anche se la vedo un po’ difficile, però speriamo di tornare il prima possibile. Penso che la continuità sia fondamentale. L‘anno scorso abbiamo fatto una grande stagione e abbiamo tutti voglia di ripeterci. Partivamo da una base più solida e consolidata. Quindi chiaramente c’è stata la voglia da parte di tutti di restare per ripetersi e provare a fare meglio. Le prossime due partite? Il Como è una nostra diretta rivale. E il Real… è sempre il Real Madrid. Sono due partite importanti, belle. Però è presto, il campionato è ancora lungo. Gasperini? L’ho trovato molto simile a Bergamo se non uguale. È rimasto così ed è la sua forza. Lo sta facendo benissimo, porta questa sua identità forte e abbiamo la fortuna di averlo con noi e ci ha dato qualcosa in più. La preparazione con lui è diverso farla a 21 o a 31. Più giochi più assumi esperienza. Sono maturato e cresciuto”.

foto x roma