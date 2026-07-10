Cristante: “Con Gasperini ti diverti, ma si fatica tanto. E’ un allenatore che ti entra subito nella testa”

10/07/2026 | 21:22:21

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sportweek del suo rapporto con l’allenatore Gian Piero Gasperini.

Le sue parole: “Il calcio è bello ma è un mondo di matti, quindi ho seguito una mia linea retta: è quella che mi ha portato qui e lavoro duro tutti i giorni”.

Rapporto con Gasperini: “Con il mister giochi un calcio offensivo, corri, attacchi, segni e fai tanti gol. Si fa fatica, ma è divertente. Che tu sia inglese o cinese, capisci subito cosa vuole da te”.

I derby e la Nazionale Cristante ha raccontato anche un divertente aneddoto di quando è sbarcato a Roma per la prima volta: “Appena sono sbarcato a Roma mi hanno detto: “Mi raccomando il derby”. È una partita diversa dalle altre, che va oltre i tre punti”.

Foto: Instagram Cristante