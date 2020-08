Crisetig e Peli, la Reggina li aspetta per le visite

Non soltanto Lorenzo Crisetig, un gran colpo per il centrocampo, situazione sbloccata come anticipato giovedì e dopo averlo prenotato nelle scorse settimane. La Reggina aspetta lunedì anche Lorenzo Peli, una nostra esclusiva dello scorso 3 agosto. Stiamo parlando di un esterno offensivo classe 2000 di grande talento, rientro all’Atalanta dal prestito di Como dove ha fatto bene. Ora la Reggina, già lunedì Peli è atteso in città in compagnia di Crisetig.

Foto: instagram personale