Cremonese-Udinese, le curiosità: i friulani inseguono una vittoria a Cremona che manca dal 1990

20/10/2025 | 10:51:09

Oggi alle 20:45 si chiuderà la settima giornata di Serie A con il match tra Cremonese e Udinese.

Ecco alcune curiosità sulla sfida:

-L’ultima vittoria dei friulani in casa dei grigiorossi risale al 7 ottobre 1990, in Serie B. In Serie A, invece, l’Udinese non ha mai vinto a Cremona, con un bilancio di 4 pareggi e una sconfitta.

-Sono 10 i precedenti in Serie A tra le due formazioni: una sola vittoria per la Cremonese, sei pareggi e tre successi friulani.

-I tecnici delle due squadre, Davide Nicola e Kosta Runjaic, si affronteranno per la terza volta: i precedenti sono a favore del tecnico bianconero, che ha vinto entrambi i confronti.

Foto: Instagram Cremonese