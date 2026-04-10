Cremonese, Sanabria torna tra i convocati contro il Cagliari
10/04/2026 | 16:36:38
La Cremonese ha diramato la lista dei convocati di Marco Giampaolo per il match contro il Cagliari.
Questa la lista:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 21 Lottici Tessadri, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
Foto: X Cremonese