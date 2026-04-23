Cremonese, i convocati di Giampaolo per il Napoli
23/04/2026 | 17:54:53
La Cremonese ha diramato la lista dei convocati di Marco Giampaolo per il match di domani contro il Napoli.
Ecco la lista completa:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
Foto: sito Cremonese