Cremonese e Lecce, batticuore salvezza: un anno fa Giampaolo salvo all’ultima giornata e Di Francesco retrocesso

18/05/2026 | 11:12:28

La Cremonese e il Lecce si giocheranno la salvezza all’ultima giornata. Di Francesco questa volta sembra partire con un piede avanti e spera di ottenere la salvezza dopo diversi bocconi amari mandati giù negli ultimi anni, le retrocessioni con Frosinone e Venezia all’ultimo respiro che gridano ancora vendetta. Giampaolo l’anno scorso è riuscito a salvare proprio il Lecce, che domenica sfiderà in casa il Genoa, con tre punti i salentini sarebbero aritmeticamente salvi a prescindere da cosa farà la Cremonese contro il Como. Sicuramente i lombardi avranno l’impegno sulla corta meno agevole, ma anche lo scorso anno Giampaolo si salvò all’ultima giornata vincendo 1-0 in casa della Lazio.

foto sito cremonese