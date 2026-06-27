Cremaschi: “Parma è diventata casa mia, l’infortunio mi ha reso ancora più determinato”

27/06/2026 | 18:35:39

Benjamin Cremaschi ha parlato così al sito del Parma dopo l’ufficialità del riscatto dall’Inter Miami: “Sono orgoglioso di poter dire che il mio futuro è a Parma. Questa città è diventata casa mia e sono felice di continuare questo percorso con il Parma Calcio. L’ultimo anno è stato difficile a causa dell’infortunio, ma questo mi ha reso ancora più determinato nel voler tornare più forte di prima. Sto lavorando ogni giorno per essere pronto per la nuova stagione e non vedo l’ora di vivere nuove emozioni insieme a tutti i tifosi. Ringrazio i tifosi per l’affetto, per il sostegno e per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Ci vediamo presto!”.

foto sito parma