Cragno firma con il Sudtirol: “Qui con la volontà di mettermi a disposizione”

19/11/2026 | 19:51:36

Alessio Cragno, rimasto svincolato dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille occorso lo scorso marzo, ha firmato quest’oggi con il Sudtirol, dando continuità all’ultima esperienza, vissuta proprio con la società altoatesina. Le prime parole del portiere, rilasciate ai canali del club: “Sono molto felice di tornare a vestire la maglia dell’FC Südtirol. Desidero ringraziare la società per la fiducia e per avermi concesso l’opportunità di proseguire questa esperienza in biancorosso. Conosco già l’ambiente, i valori del club e la professionalità delle persone che ne fanno parte. Riprendo il percorso in maglia FCS con grande motivazione e con la volontà di mettermi a disposizione della squadra, dando il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi”.

Foto: Sito Sudtirol