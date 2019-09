CR7 d’oro: Football Leaks svela il nuovo contratto faraonico con la Nike. Le cifre

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. Non soltanto per le prestazioni sul terreno di gioco, ma anche per i faraonici introiti extra campo. Un esempio? Gli ultimi documenti di Football Leaks pubblicati dalla rivista tedesca Der Spiegel svelano le cifre dell’ultimo contratto di sponsorizzazione firmato da CR7 con la Nike: il portoghese guadagnerà la bellezza di 162 milioni di euro. Da una bozza dell’accordo più recente, che durerà fino al 2026, emerge la presenza di un bonus di quattro milioni di euro per aver vinto il famoso premio individuale. Ronaldo ha un contratto con il colosso americano dal 2004 che gli ha “garantito una commissione base di 3,65 milioni di euro”. “Finché CR7 gioca per un club di categoria A, de essere pagato 16,2 milioni di euro ogni anno”, si legge sulla Bild. Nike ha invece così risposto alle indiscrezioni: “Non commentiamo i contratti degli atleti”.

Foto: Twitter personale Cristiano Ronaldo