Courtois: “Mi hanno espulso dal gruppo Whatsapp del Belgio. Rinnovo con il Real? Vanno limati gli ultimi dettagli”

21/10/2026 | 16:46:59

Thibaut Courtois stasera scenderà in campo con il suo Real Madrid contro il Lipsia, per la terza giornata della Champions League. Nel frattempo, il portiere ha toccato diversi temi ai microfoni di DAZN Belgio, come il suo rapporto con la Nazionale, il rinnovo con il Real Madrid e la scelta del Pallone d’Oro.

Sul Pallone d’Oro: “Penso che Kylian Mbappé lo meriti. Scegliamo qualcuno che ha vinto titoli o qualcuno che è stato superiore agli altri per tutta la stagione, anche se non ha vinto nulla? Penso che nessuno sia stato migliore di Mbappé individualmente, ma purtroppo non abbiamo vinto nulla collettivamente. Yamal? Per me ha fatto un Mondiale leggermente peggiore, ma è stato proclamato campione del mondo, ha vinto il campionato con il Barcellona e ha fatto un buon anno”.

Sul rinnovo con il Real Madrid: “Nessun problema. Dobbiamo solo trovare il tempo affinché il mio agente e mio padre parlino degli ultimi dettagli”.

Sulla Nazionale belga, da cui ha deciso di prendersi una pausa temporaneamente: “Sono stato espulso dal gruppo WhatsApp dei giocatori. Questo gruppo serve a comunicare informazioni, come la formazione. Non sono mai andato in azionale dando per scontato che avrei giocato automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere importante per la squadra. Nessuno deve garantirmi una posizione da titolare”.

Foto: Instagram Belgio