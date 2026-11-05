Costa D’Avorio, i convocati per il Gambia: debutta Solet
05/11/2026 | 16:13:15
I convocati della Costa D’Avorio per le due partite con il Gambia, debutta Oumar Solet:
Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi SC), Alban Lafont (Amedspor).
Difensori: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Evan Ndicka (AS Roma), Kassoum Ouattara (Beşiktaş), Ousmane Diomandé (Nottingham), Oumar Solet (Udinese), Luck Zogbé (Brest), Hassane Kamara (Udinese), Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
Centrocampisti: Franck Kessié (Atalanta), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Christ Inao Oulaï (Fiorentina), Malick Yalcouyé (Brighton), Patrick Zabi (Paris FC), Yaya Fofana (Reims), Abdoulaye Kanté (Al-Ettifaq).
Attaccanti: Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Bazoumana Touré (Newcastle), Elye Wahi (OGC Nice), Yan Diomandé (Real Madrid), Nicolas Pépé (Villarreal), Martial Godo (RC Strasbourg), Amad Diallo (Manchester United)
Foto: Instagram Solet