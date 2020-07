Cosenza, tre punti per respirare. Il Perugia è sempre più un quiz

Nella gara delle ore 18:45, valida per la trentaquattresima giornata di serie B tra Cosenza e Perugia, a spuntarla sono stati i padroni di casa con il risultato di 2-1. Nel primo tempo è arrivata la rete di Bruccini, che ha aperto le marcature per il Cosenza al minuto 12′, mentre nella ripresa, prima la squadra del tecnico Occhiuzzi ha trovato il raddoppio con Baez al minuto 74′, poi gli ospiti hanno accorciato con Falcinelli al 78′. Il Cosenza respira e sale dunque a quota 34 in classifica, il Perugia invece, resta a quota 41.

FOTO: Twitter Perugia