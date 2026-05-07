Corvino: “Vlahovic è un cavallo di razza, con Spalletti può fare oltre venti gol”

07/05/2026 | 11:23:59

Intervistato da Tuttosport Pantaleo Corvino ha fatto il punto anche su alcuni uomini mercato del Lecce: “In difesa Tiago Gabriel (classe 2004) e Siebert (classe 2002) stanno dimostrando potenzialità straordinarie. Lo stesso vale per Ngom (classe 2004) a centrocampo. Altri lo dimostreranno giocando in futuro, come già successo con chi ha meritato palcoscenici importanti nelle precedenti salvezze. Vlahovic? Vlahovic è un pezzo di cuore. Lo acquistai giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra. Vlahovic è un vero numero 9, è un cavallo di razza: se sta bene può superare quota 20 gol. Spalletti sa valorizzare ogni singolo, lui compreso”.

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