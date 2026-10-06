Corvi: “Devo salutare mister Cuesta, è stato un dispiacere quello che è accaduto. Ora però siamo contenti di essere con Gilardino”

06/10/2026 | 23:46:08

Il portiere del Parma, Edoardo Corvi, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A TV. Queste le sue parole:

“Innanzitutto devo salutare mister Cuesta, è stato un dispiacere quello che è accaduto. Eravamo molto legati, abbiamo passato un anno e mezzo incredibile e abbiamo raggiunto il risultato richiesto. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Ora però siamo super contenti di essere con Gilardino, è umile e un lavoratore e ci siamo subito trovati bene. Come squadra siamo disponibili a mettere in campo quello che ci viene chiesto, contro l’Inter sarà tosta e difficile e ci stiamo preparando per affrontarla. Siamo carichi e cercheremo di dare il meglio. Ci stiamo preparando. La metodologia non è cambiata, con mister Pavarini e il gruppo dei portieri lavoriamo ogni giorno sul migliorarci e preparare la partita nel miglior modo possibile. Più giochi più hai esperienza e provi ad imparare da esse, quando studio gli altri portieri cerco di rubare dei dettagli e in campo provo a fare quello su cui ho lavorato in settimana e che mi viene richiesto”.

Foto: sito Parma