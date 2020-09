Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri dopo la positività di Duarte, accertata ieri. Il centravanti svedese ovviamente stasera non sarà in campo nella gara contro il Bodø/Glimt, al suo posto il giovane Colombo.

Foto: Twitter Milan