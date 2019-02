CORSA, FORZA FISICA E ASSIST A VALANGA: TIERNEY, L’ORO DEL CELTIC

In casa Celtic brilla la stella di Kieran Tierney, roccioso terzino scozzese che si ispira a Roberto Carlos e che sta impressionando tutti nonostante abbia 21 anni. Prestazioni di primissimo livello, già 6 assist in stagione, addirittura 37 (più 8 gol) quelli messi a segno in 163 presenze complessive con la maglia del club di Glasgow. Tierney è il nuovo gioiello del Celtic, un leader in campo e fuori nonostante la giovane età, idolo dei tifosi e – inevitabilmente – boccone prelibato in sede di mercato. Già, perché da tempo sulle sue tracce ci sono tante big d’Europa, rimaste stregate dalle qualità tecniche, fisiche e caratteriali del duttile difensore scozzese.

Nato il 5 giugno 1997 a Douglas sull’Isola di Man, Kieran Tierney è passato alle giovanili del Celtic all’età di sette anni. Faceva il raccattapalle nella vittoria del Celtic sul Barcellona nel novembre del 2012, debuttando meno di due anni dopo contro il Tottenham nel tour pre-campionato in Finlandia. L’esordio ufficiale risale invece all’aprile del 2015. La rottura di un piede ne ha rallentato la crescita, ma sotto la guida di Ronny Deila è stato uno dei protagonisti della stagione del club di Glasgow. Il livello qualitativo delle sue prestazioni è andato in crescendo, fino a diventare uno dei pilastri del Celtic, a discapito della carta d’identità. I numeri parlano per lui: 163 presenze totali, impreziosite da 8 gol e ben 37 assist. Non a caso Tierney fin dagli esordi è stato considerato un calciatore con un enorme potenziale, un predestinato. Il classe ’97, nel corso della sua carriera, è diventato una pedina intoccabile nello scacchiere dei biancoverdi, conquistando l’affetto totale dell’esigente tifoseria. Corsa, tecnica e forza fisica: caratteristiche fondamentali che lo rendono prezioso sia in fase offensiva che difensiva e comodo per ogni allenatore. Sempre nel vivo del gioco, impavido, mancino in grado di spingere dalle retrovie, Tierney non tira mai indietro la gamba quando c’è da difendere e non fa mai mancare il suo apporto nella metà campo avversaria. Bravo nei passaggi e nella lettura del gioco, è in grado di sfornare cross perfetti dalla sinistra, proprio come il suo idolo: Roberto Carlos.

Anche negli ultimi giorni si sono rincorsi i rumors sul grande interesse dei top club di Premier League nei confronti di Tierney, finito nel mirino di Arsenal, Tottenham, United e non solo. In passato ci aveva pensato il Bayern, ma il Celtic ha fatto di tutto per resistere e lo ha blindato con un contratto fino al 2023, nella speranza che il prezzo del cartellino del giocatore lieviti ulteriormente in vista dell’estate, quando è probabile che si scateni un’asta tra le big del Vecchio Continente per accaparrarsi il suo cartellino. L’unica certezza è che Kieran Tierney è destinato ad una grande carriera, le premesse per brillare anche in palcoscenici più prestigiosi ci sono tutte.

Foto: Daily Mail