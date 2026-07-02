Correia: “A Venezia per continuare a crescere e aiutare la squadra”

02/07/2026 | 16:41:53

Correia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Venezia, sul sito dei lagunari: “Ho scelto di venire al Venezia FC perché credo che il club abbia un ottimo progetto. Inoltre, l’ambiente e la città sono fantastici e rappresentano il contesto ideale per crescere, continuare il mio percorso e aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione. Ai tifosi arancioneroverdi voglio dire che farò del mio meglio. Lavorerò duramente ogni giorno per aiutare la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite durante la stagione in Serie A”.

Foto: Instagram Venezia