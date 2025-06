Correa saluta l’Inter: “Sono cresciuto come uomo e calciatore. Sono certo che continuerete a vincere”

10/06/2025 | 19:40:28

Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Botafogo. L’argentino, che ha lasciato l’Inter a parametro zero, ha voluto salutare i nerazzurri con un post sui propri canali social.

Questo il suo saluto ai tifosi nerazzurri: “Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi così come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questi anni! Un grande in bocca al lupo”.

Foto: Instagram Botafogo