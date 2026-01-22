TOP NEWS
Corrado: “Loyola verrà ufficializzato oggi pomeriggio”

22/01/2026 | 13:10:34

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato di calciomercato nella conferenza stampa dedicata al nuovo accordo con ChiantiBanca per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Queste le sue parole:
“Calciomercato? “Faccio una premessa: credo che il calciomercato sia diventato un’ossessione per tifosi, media e appassionati. È comprensibile, perché è un tema che attira molto sul piano comunicazionale. Noi, però, affrontiamo il mercato come affrontiamo tutto: con programmazione. Quello che abbiamo fatto in questi primi giorni è esattamente ciò che avevamo pianificato dopo mesi di osservazioni, analisi, visite ai giocatori e incontri con gli agenti. Abbiamo lavorato su profili che già conoscevamo e che ritenevamo utili per integrare meglio la rosa, sulla base dell’esperienza maturata nelle prime partite. Però credetemi: il risultato sportivo non passa dall’acquisto di due o tre giocatori a gennaio. Passa dalla crescita della squadra, dall’acquisizione di autorevolezza e consapevolezza”.
Sui prossimi innesti:
“Sono convinto che nelle prossime 17 partite creeremo i presupposti per ottenere ciò che non abbiamo raccolto nel girone d’andata. Loyola verrà ufficializzato oggi pomeriggio, Lucca deve ancora venire col Napoli a giocare qui”.
Foto: Instagram Corrado