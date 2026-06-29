Corradi: “Vogliamo costruire una Sampdoria italiana e giovane. Servono i fatti, non le parole”

29/06/2026 | 15:48:37

Bernardo Corradi si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore della Sampdoria: “Sulla rosa c’è sempre una base da cui partire. In queste situazioni uno pensa a una casa da costruire dalle fondamenta. Il direttore sta lavorando, valorizzare italiani e giovani è strada la da seguire. Abbiamo vinto molto a livello giovanile. Quindi giovani bravi ci sono e vanno messi in condizione di fare bene. Chi viene ad allenare la Sampdoria deve dimostrare il vero dna della Sampdoria. Ho negli occhi la Sampdoria del passato e aveva sentimenti forti ed era diversa. Voglio far capire a chi gioca nella Sampdoria che ha responsabilità verso la sua storia. Tutte le partite dovranno essere impostate per la vittoria. Posso accettare errori tecnici ma non di approccio. Ho esperienza , la B è lunga e serve continuità e comunione di intenti. La scelta è chiara, quando ti si avvicina la Sampdoria è importante, io ho fatto liceo e università a Coverciano, mi sono formato preparando partite in un giorno e mezzo… Scegliere la Sampdoria implica carico di responsabilità e aspettative ma ho sempre saputo prendermele. Mi piacciono i fatti rispetto alle parole”.

foto x sampdoria