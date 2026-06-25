Corradi: “Poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo”

25/06/2026 | 16:10:34

Bernardo Corradi è il nuovo allenatore della Sampdoria.

Le sue prime parole al sito del club blucerchiato: “Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa. Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: X Sampdoria