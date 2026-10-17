Corradi: “Ci sono stati confronti duri in settimana. Insigne? Decideremo domani”

17/10/2026 | 13:38:14

Bernardo Corradi ha parlato in conferenza stampa del momento della Sampdoria: “Insigne? È in una fase di gestione, perché arriva da partite nelle quali ha giocato complessivamente tutti i 90 minuti. Sapevamo che sarebbe stato necessario gestirlo. Domani mattina decideremo se impiegarlo. Vismara giocherà. Ci sono stati confronti franchi e, per certi versi, anche duri. Era giusto che prendessimo piena coscienza della situazione. I confronti, anche quando sono duri, possono portare a un miglioramento se vengono affrontati con il giusto approccio” ha detto il tecnico alla vigilia della sfida contro l’Arezzo.

foto x sampdoria