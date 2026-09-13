Cori su Diogo Jota in Arabia Saudita, Ruben Neves: “Spero solo che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto”

13/09/2026 | 12:40:08

Durante la partita tra Al-Taawoun e Al Hilal, i tifosi della squadra di casa hanno rivolto contro Ruben Neves dei cori di scherno su Diogo Jota. Il calciatore portoghese è rimasto visibilmente scosso dalla cosa e al termine della partita ha dichiarato ai giornalisti presenti: “Spero solo che non vadano a pregare dopo quello che hanno fatto”.

Foto: Instagram Ruben Neves