Corea del Sud: nominato Robert Moreno come CT ad interim
01/09/2026 | 11:34:31
La Corea del Sud, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo sulla panchina di Robert Moreno, allenatore spagnolo con un passato al Granada, al Monaco e come vice allenatore del Barcellona.
Il comunicato della Federazione sudcoreana: “Nazionale di calcio della Corea del Sud: Roberto Moreno nominato allenatore ad interim. La Federazione calcistica sudcoreana (KFA) ha nominato Roberto Moreno allenatore ad interim per guidare la nazionale durante il periodo di partite tra settembre e novembre, a seguito di una procedura di selezione pubblica”.
Foto: X Spagna