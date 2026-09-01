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Corea del Sud: nominato Robert Moreno come CT ad interim

01/09/2026 | 11:34:31

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La Corea del Sud, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo sulla panchina di Robert Moreno, allenatore spagnolo con un passato al Granada, al Monaco e come vice allenatore del Barcellona.

Il comunicato della Federazione sudcoreana: “Nazionale di calcio della Corea del Sud: Roberto Moreno nominato allenatore ad interim. La Federazione calcistica sudcoreana (KFA) ha nominato Roberto Moreno allenatore ad interim per guidare la nazionale durante il periodo di partite tra settembre e novembre, a seguito di una procedura di selezione pubblica”.

Foto: X Spagna